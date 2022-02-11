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В работе Twitter произошел сбой

21:38, 11.02.2022
В работе Twitter произошел сбой
Фото: pixabay.com

В работе социальной сети Twitter в ряде стран наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Чаще всего о жалобах на работу сети сообщают пользователи США, Канады и Японии. Россияне также сообщают о сбоях. По данным Downdetector на 20:53 мск, о проблемах сообщили 1 317 пользователей. Из них 65% пожаловались на работу сайта, 22% не могли получить доступ к профилю, а 13% имели сложности с выгрузкой.

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4 февраля в работе соцсети «ВКонтакте» произошли массовые сбои. Тогда поступило более 70 тысяч сообщений о неполадках.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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