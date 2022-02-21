Reuters: США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков

Администрация США подготовила предварительный пакет санкций против России, предусматривающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.



Ограничения предусмотрены на случай вторжения РФ на территорию Украины. Они направлены на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, позволяющих осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков пока не сформирован, но источники агентства считают, что это могут быть ВТБ, «Сбербанк», ВЭБ.РФ и «Газпромбанк».

Известно, что США могут задействовать санкции против российских физических и юридических лиц, предусматривающие замораживание активов и запрет на любые транзакции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия не представляет угрозы.

Вице-президент США Камала Харрис заявляла, что союзники по НАТО готовят пакет серьезнейших санкций против России. Ограничительные меры будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности. По мнению Харрис, эти санкции нанесут серьезный урон по экономике России.

Маргарита Головатенко