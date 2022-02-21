В Челнах продавца осудили за торговлю камерами для тайной слежки

Предприниматель в Набережных Челнах купил в Казани пять закамуфлированных камер, которые рассчитывал продать в своем магазине на улице Машиностроительной.



Цена камеры — 10 тысяч рублей. Челнинец успел продать лишь одну камеру: ее купили сотрудники полиции в ходе проведения проверочной закупки. Тогда же продавцу объяснили, что торговать таким товаром без специальной лицензии нельзя, поскольку оборудование входит в список технических средств для негласного получения информации.

Мужчину осудили и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщают Chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Челнах вынесли приговор по делу о незаконном использовании товарного знака. Проверяя один из челнинских торговых центров, прокуратура обнаружила, что в нем торгуют спортивной обувью и текстильными изделиями с маркировкой товарными знаками компаний Adidas, Reebok, Puma, Nike и с признаками контрафактной продукции. Тем самым правообладателям был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Суд назначил продавцу штраф в размере 100 тысяч рублей, а контрафактный товар был конфискован.

Маргарита Головатенко