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В Челнах продавца осудили за торговлю камерами для тайной слежки

07:52, 21.02.2022 1
В Челнах продавца осудили за торговлю камерами для тайной слежки
Фото: realnoevremya.ru

Предприниматель в Набережных Челнах купил в Казани пять закамуфлированных камер, которые рассчитывал продать в своем магазине на улице Машиностроительной.

Цена камеры — 10 тысяч рублей. Челнинец успел продать лишь одну камеру: ее купили сотрудники полиции в ходе проведения проверочной закупки. Тогда же продавцу объяснили, что торговать таким товаром без специальной лицензии нельзя, поскольку оборудование входит в список технических средств для негласного получения информации.

Мужчину осудили и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщают Chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Челнах вынесли приговор по делу о незаконном использовании товарного знака. Проверяя один из челнинских торговых центров, прокуратура обнаружила, что в нем торгуют спортивной обувью и текстильными изделиями с маркировкой товарными знаками компаний Adidas, Reebok, Puma, Nike и с признаками контрафактной продукции. Тем самым правообладателям был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Суд назначил продавцу штраф в размере 100 тысяч рублей, а контрафактный товар был конфискован.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:04
    Гражданам нельзя вести тайную слежку- это правильно. А видеонаблюдение по подъездам, видеодомофоны- это не тайная ли слежка? Кто там смотрит: официально, тайно ли? И ставят все это без согласия большинства жителей.
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