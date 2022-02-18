В Челнах вынесли приговор по делу о незаконном использовании товарного знака

Мировой судья Набережных Челнов вынес обвинительный приговор по делу жителя Нижнекамска, признанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Проверяя один из челнинских торговых центров, прокуратура обнаружила, что в нем торгуют спортивной обувью и текстильными изделиями с маркировкой товарными знаками компаний Adidas, Reebok, Puma, Nike и с признаками контрафактной продукции. Тем самым правообладателям был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Контрафактный товар был конфискован. По приговору суда его уничтожат. Пока приговор не вступил в законную силу. Оплата штрафа находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура РТ

На прошлой неделе в Казани по решению Ново-Савиновского суда уничтожили контрафактную одежду, обувь и аксессуары. Всего уничтожили 3 454 единицы товара.

Дарья Акимова