Gambit Esport прошли в плей-офф IEM Katowice 2022

Российская команда по CS:GO Gambit Esports выиграла матч у Ninjas in Pyjamas в групповой стадии на IEM Katowice 2022. Поединок завершился с результатом 2:0 — 16:10 на Ancient и 16:12 на Vertigo. «Гамбиты» заняли третье место в группе А и получили слот в плей-офф турнира.

В заключительных играх групповой стадии NAVI встретятся с североамериканской командой FaZe Clan, а датская Astralis сразится с европейской G2 Esports. Матчи стартуют в 21.30 по московскому времени.

Польский престижный мейджор IEM Katowice 2022 проходит с 15 по 27 февраля в городе Катовице. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $1 миллиона.