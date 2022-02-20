Татарстан попал в десятку регионов по числу преступлений в 2021 году

Татарстан оказался на 10-м месте в рейтинге регионов по числу всех зарегистрированных преступлений за период с января по декабрь 2021 года. Список опубликован на портале правовой статистки Генпрокуратуры РФ.

За 2021 год в республике зарегистрировали 51 933 преступлений. В тройке лидеров списка оказались Москва (143564), Краснодарский край (78183) и Московская область (73780). Челябинская область разместилась на 4-й строчке рейтинга, в регионе зарегистрировали 65 299 преступлений. Пятерку замкнул Санкт-Петербург — в прошлом году здесь произошло 62755 преступлений.

Фото: crimestat.ru

Ранее Татарстан занял первое место среди регионов по числу выявления случаев дачи взятки. В республике за 11 месяцев этого года выявили 255 таких преступлений.



Татьяна Леухина