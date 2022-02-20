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В казанском аэропорту встретили серебряного призера Олимпиады Данила Садреева

14:59, 20.02.2022
В казанском аэропорту встретили серебряного призера Олимпиады Данила Садреева
Фото: Олимпийский комитет России

В казанском аэропорту сегодня встретили серебряного призера Данила Садреева. Он вместе с командой впервые с 1968 года выиграл медаль Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина.

В беседе с журналистами Садреев заявил, что намерен побороться за медаль на следующих Олимпийских играх в личных соревнованиях.

Фото: instagram.com/airportkazan

— Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо, — передает ТАСС его слова.

Личный тренер спортсмена Николай Герасимов ранее рассказывал , что Садреев будет готовиться к следующей Олимпиаде — у него большие планы на будущее.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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