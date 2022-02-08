Тренер Садреева заявил, что спортсмен будет готовиться к следующей Олимпиаде

Серебряный призер в прыжках на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях на Играх в Пекине Данил Садреев будет готовиться к следующей Олимпиаде. У юноши большие планы на будущее. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Николай Герасимов.

— Планов на будущее полно. Конечно, будет и к Олимпиаде готовиться, но впереди очень много стартов, — приводит ТАСС его слова.

7 февраля сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Среди спортсменов, принесших ОКР 2-е место, был уроженец Лениногорска Данил Садреев. А в выходные юноша показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.



Фото: olympic.ru

В беседе с журналистами Данил признался, что прыжки на лыжах с трамплина технически очень сложный вид спорта, но в нем многое зависит от «чуйки» и куража. «И вот на тренировочном сборе она ко мне пришла — я в себя поверил», — сказал татарстанец.



Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму спортсмену. В ней отмечается, что яркое и уверенное представление Садреева — огромная радость и гордость для республики. Отдельно глава республики поблагодарил тренера Данила — Николая Герасимова.

Татьяна Леухина