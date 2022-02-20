Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования

Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Как рассказал глава ведомства Виктор Хренин, цель проверки — обеспечение адекватного реагирования и деэскалация военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ Союзного государства, передает ТАСС.

В пятницу вечером началась эвакуация граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию. Беженцев стали принимать пункты временного размещения в Ростовской области. Граждан ДНР и ЛНР обеспечили горячим питанием и медицинской помощью. Готовность принять беженцев выразил ряд других российских регионов, в том числе и Татарстан.

Вчера в ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник установил запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. А глава ДНР Денис Пушилин призвал местных жителей, которые пребывают в запасе, отправиться в военные комиссариаты.



Диана Жиленкова