Минниханов поздравил казанских хоккеистов с серебром на Олимпиаде в Пекине

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанских хоккеистов с получением серебряных медалей на Олимпиаде в Пекине.

Правительственная телеграмма направлена в адрес хоккеистов «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и Тимура Билялова, а также президента Федерации хоккея РТ и казанского клуба, гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова.

— Поздравляю вас, мужскую сборную России по хоккею, весь тренерский штаб с завоеванием серебряных медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Наша команда показала красивую игру, честную и бескомпромиссную борьбу, продемонстрировала командный настрой и твердую волю к победе. Благодаря выдержке и упорству ей удалось обыграть сильнейших соперников — лучшие ледовые дружины мира и показать великолепный результат в финале, внеся достойный вклад в «копилку» достижений отечественной школы хоккея, — говорится в сообщении.

Фото: olympic.ru

Напомним, Воронков и Билялов вошли в состав российской сборной по хоккею. Президент РТ отметил, что они достойно представили республику на престижном турнире и стали первыми серебряными призерами в истории казанского «Ак Барса».

— Желаю нашим хоккеистам — здоровья, удачи, новых побед в спорте и в жизни, а коллективу федерации дальнейшей плодотворной работы во благо приумножения спортивного потенциала страны, — написано в телеграмме.



Сегодня сборная России по хоккею завоевала серебро в матче с Финляндией, уступив сопернику со счетом 1:2.



Вчера Минниханов поздравил уроженку Казани Евгению Тарасову и Евгения Морозова со вторым местом в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Дуэт набрал 239,25 балла.



Диана Жиленкова