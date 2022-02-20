Эндокринолог Кривцова: перед вакцинацией людям с аутоиммунными заболеваниями нужно обратиться к врачу

Фото: Максим Платонов

Перед вакцинацией от коронавируса людям с аутоиммунными заболеваниями следует пройти обследование и лечение. Об этом сообщила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.

— Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации, — приводит слова Кровцовой Ura.ru.

Фото: Максим Платонов

Обратиться к врачу перед вакцинацией рекомендует и вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, при наличии хронических заболеваний необходимо понять, что опаснее: привиться или переболеть. Помочь ответить на этот вопрос может терапевт.

Недавно руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко допустил, что вакцинации недостаточно для ликвидации пандемии COVID-19.

Также есть вероятность появления новых штаммов инфекции, а их совокупность может создать коллективный иммунитет и невосприимчивость к различным доминирующим и циркулирующим вариантам инфекции.

Диана Жиленкова