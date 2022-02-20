В 2021 году россияне взяли автокредиты на 960 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам 2021 года в России средний размер автокредита возрос практически на треть и приблизился к отметки в 1,2 млн рублей. А объем выданных займов увеличился более чем на 50% и превысил 960 млрд рублей.

Одна из причин роста спроса на автомобили — пандемия. Так, в 2020 году производство на заводах многих автоконцернов остановилось либо сильно ограничилось. Поэтому в следующем году спрос увеличился, поскольку россияне стремились купить автомобили до возникновения потенциального дефицита.

Фото: Максим Платонов

Спрос увеличился и из-за регулярного удорожания товара. Заемщики стали брать в кредит подержанные автомобили. Например, средний размер кредита на подержанные авто увеличился на 34%, сообщают «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Недавно сообщалось, что в январе 2022 года в Казани средняя цена автомобиля с пробегом составила 790,2 тысячи рублей. Цена в этой категории авто увеличилась на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Диана Жиленкова