В январе 2022 года в Казани средняя цена автомобиля с пробегом составила 790,2 тысячи рублей

В Казани в январе 2022 года средняя цена автомобиля с пробегом составила 790 200 рублей. Такие данные приводят эксперты «Авито Авто», проанализировав динамику рынка подобных машин с начала года.

Стоимость таких авто выросла на 54,9% стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в сравнении с декабрем прошлого года они подорожали всего на 0,1%. Доля Казани среди общероссийского спроса на машины с пробегом составляет 1,48%.

Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков считает, что многие производители автомобилей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Поэтому растет стоимость и новых машин, и тех, что с пробегом.



Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию «Авито Авто», 44% опрошенных автомобилистов из Казани считают, что после пандемии 2020 года машину можно продать дороже. Еще 26% выразили мнение, что в перспективе через год продать автомобиль станет еще более выгодно.

Дарья Акимова