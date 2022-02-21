Сомнолог объяснила, почему может возникнуть бессонница

На возникновение бессонницы могут повлиять неправильный образ жизни, недостаточная физическая активность, избыток кофеина и гаджетов, а также стресс. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

По ее словам, иногда причина бессонницы, например стресс, может пройти, а проблема рискует остаться неразрешенной. Такая бессонница называется неорганической. Таким образом, она закрепляется на уровне условных рефлексов и начинает проявляться автоматически уже в качестве вредной привычки, передает RT.

Согласно результатам онлайн-опроса AliExpress Россия, проведенном совместно с ResearchMe, в 2021 году качество сна россиян изменилось. Например, по сравнению с 2020 годом мужчины стали спать хуже. Доля тех, кто в будни спит меньше 6 часов, в 2021 году составила 33%, а в 2020-м — 27%.

Диана Жиленкова