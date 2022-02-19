Глава МИД Украины опроверг заявления об обстреле территории Ростовской области

Снаряды, упавшие в Ростовской области, не могут быть украинскими. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он опроверг стрельбу со стороны украинских ВСУ и добавил, что последнее, в чем заинтересована их сторона, — в дальнейшей эскалации ситуации, передает «Интерфакс» слова Кулебы.

Фото: sledcom.ru

Сегодня Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских формирований. По сообщению ведомства, рано утром неизвестные с территории Украины при помощи реактивной системы залпового огня обстреляли приграничную территорию Тарасовского района. Позже СМИ заявили о еще одном разорвавшемся снаряде вблизи станицы Митякинской.

