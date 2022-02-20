Казанские школьники могут принять участие во всероссийских онлайн-олимпиадах
«Яндекс.Учебник» вместе с Центром педагогического мастерства запускает серию всероссийских онлайн-олимпиад для школьников 1–4 классов. Основной тур начнется 21 февраля. До этого можно испытать свои силы на пробном туре.
В этом году олимпиады «Я люблю математику», «Я люблю русский язык» и «Я люблю окружающий мир» объединили в серию онлайн-олимпиад. Задания для них составили методисты «Яндекс.Учебника» и эксперты Центра педагогического мастерства. Принять участие в олимпиаде могут все школьники вне зависимости от уровня их знаний.
Задания объединяет общий сюжет, согласно которому участники олимпиады прибывают на подводную станцию, где их встречает капитан. Школьники выполняют задания, пока перемещаются по кораблю, помогают в исследованиях, выходят в открытый океан и защищают станцию от хитрого Глитча. Также дети познакомятся с ровером Робом и вместе с ним будут выполнять дополнительные задания.
В задачах наглядно показывается, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни. Задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по окружающему миру знакомят ребенка с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые смайлики и повседневные фразы.
Основной тур стартует 21 февраля с математики, с 28 марта появятся задания олимпиады по русскому языку, а 4 апреля начнется олимпиада по окружающему миру. На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. Итоги подведут 26 апреля, сообщает пресс-служба «Яндекс.Учебника».
В конце января ученики IТ-лицея КФУ и лицея-интерната №2 Московского района Казани победили в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
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