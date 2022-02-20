Казанские школьники могут принять участие во всероссийских онлайн-олимпиадах

«Яндекс.Учебник» вместе с Центром педагогического мастерства запускает серию всероссийских онлайн-олимпиад для школьников 1–4 классов. Основной тур начнется 21 февраля. До этого можно испытать свои силы на пробном туре.

В этом году олимпиады «Я люблю математику», «Я люблю русский язык» и «Я люблю окружающий мир» объединили в серию онлайн-олимпиад. Задания для них составили методисты «Яндекс.Учебника» и эксперты Центра педагогического мастерства. Принять участие в олимпиаде могут все школьники вне зависимости от уровня их знаний.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Задания объединяет общий сюжет, согласно которому участники олимпиады прибывают на подводную станцию, где их встречает капитан. Школьники выполняют задания, пока перемещаются по кораблю, помогают в исследованиях, выходят в открытый океан и защищают станцию от хитрого Глитча. Также дети познакомятся с ровером Робом и вместе с ним будут выполнять дополнительные задания.



В задачах наглядно показывается, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни. Задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по окружающему миру знакомят ребенка с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые смайлики и повседневные фразы.

Основной тур стартует 21 февраля с математики, с 28 марта появятся задания олимпиады по русскому языку, а 4 апреля начнется олимпиада по окружающему миру. На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. Итоги подведут 26 апреля, сообщает пресс-служба «Яндекс.Учебника».

В конце января ученики IТ-лицея КФУ и лицея-интерната №2 Московского района Казани победили в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии.



Татьяна Леухина