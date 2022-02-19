За сутки в Татарстане зарегистрировали 3 463 заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 3 463 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 91 313 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализировано 345 зараженных. Всего выздоровели 60 211 человек, в том числе 3 346 — за минувшие сутки. Скончались еще пять человек. Всего коронавирус унес жизни 1 688 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова