Челнинская молодежь приобрела по «Пушкинской карте» билеты на 12 млн рублей

С начала действия программы «Пушкинская карта», которая стартовала в сентябре прошлого года, молодежь Набережных Челнов приобрела свыше 21 тысячи билетов общей стоимостью 12 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

Всего в проекте участвуют 23 учреждения культуры, молодежи и образования города. По «Пушкинской карте» можно посетить, например, театр танца «Булгары», картинную галерею, театр кукол, ДК «Энергетик», историко-краеведческий музей, русский драмтеатр «Мастеровые» и многие другие.

В прошлом месяце сообщалось, что РТ стала лидером среди российских регионов по числу билетов, проданных по «Пушкинской карте». В республике карту получили 160 тысяч молодых людей.

Диана Жиленкова