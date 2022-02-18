В Татарстане планируют добыть 34,3 млн тонн нефти в 2022 году

В Татарстане в 2022 году добыча нефти может превысить 34,3 млн тонн, показатели находятся на уровне 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.



По его словам, в планах — обеспечить нефтепереработку в объеме не менее 22 млн тонн. Он выразил уверенность, что поставленные задачи по добыче и переработке нефти могут осуществиться, несмотря на сохраняющиеся ограничения ОПЕК+ и изменения в налогообложении, а еще вызовы ESG-повестки.

В 2021 году добыча нефти составила 34,5 млн тонн, в 2020-ом — 32,7 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru

Темпы развития татарстанской промышленности с января по декабрь 2021 года оказались самыми высокими с начала 1992 года. Индекс промышленного производства составил 108,5%. Объем отгруженных товаров и услуг составил 4 трлн рублей.

63% республиканского объема производства было достигнуто нефтегазохимическим комплексом. Им выпущено продукции на 2,5 трлн рублей. В прошлом году добыто 34,5 млн тонн нефти, произведено 69,3 тысячи грузовых и 747 легковых автомобилей, 13,5 млн автомобильных шин, а также 27 млрд квт/ч электричества и 56,1 млн Гкалл пара и горячей воды. Всего в промышленности занято свыше 323 тысяч человек.

Маргарита Головатенко