Правительство РФ подписало постановление о льготах для поставок товаров в ДНР и ЛНР

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство РФ подписало постановление во исполнение указа российского президента Владимира Путина о льготах для поставок товаров в ДНР и ЛНР и оттуда в Россию.

Президент РФ ранее поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги» 29 января. Поручение отдано главой государства по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года.

О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду. Корреспонденты нескольких СМИ передали, что эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию уже началась.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко