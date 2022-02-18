Патрушев призвал не допустить появления этнических анклавов среди мигрантов

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что нельзя допустить формирования этнических анклавов мигрантов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо активизировать работу по выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий.

Также он отметил, что необходимо повысить эффективность работы по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей в российское общество. Повысить уровень квалификации и увеличить численность педагогов образовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что против мигрантов, нарушающих российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, в том числе высылка из России и запрет въезда на территорию страны. По его словам, преступные группировки, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес», тоже должны знать о серьезных последствиях, а эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.



Максим Кокунин