В Татарстане за 2021 год выявили почти 70 нарушений по начислению платы за ЖКУ

За прошлый год в Татарстане выявили 67 нарушений по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. По ним уже приняты меры административного воздействия, сообщил начальник государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

Всего в 2021 году республиканская жилищная инспекция получила более 3,1 тысячи обращений граждан по начислению платы за ЖКУ. По ним провели свыше тысячи проверок.

— Собственникам помещений сделан перерасчет на сумму 6,214 миллиона рублей, — добавил Крайнов.

В 2021-м в Татарстане зафиксировали одно нарушение по начислению платы за отопление. В этом году подобных случаев пока не обнаружили, несмотря на то, что проведена уже 51 проверка.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, Федеральная антимонопольная служба планирует проанализировать ситуацию с удорожанием стоимости тепла для россиян. Если гражданин считает, что цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена, то ведомство рекомендует ему обратиться в Государственную жилищную инспекцию.



Татьяна Демина