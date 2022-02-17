ФАС изучит ситуацию с ростом цен на отопление для россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проанализировать ситуацию с удорожанием стоимости тепла для жителей России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС напомнили, что конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают власти регионов согласно ст. 157 Жилищного кодекса РФ. Если гражданин считает, что цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ является завышенной, то ведомство рекомендует ему обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сообщении отмечается, что в прошлом году изменение размера платы россиян за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%.

На большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги жалуются и жители Татарстана. В частности, недавно стали известны результаты исследования банка «Русский стандарт». Согласно им, в Челнах средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 4 772 рубля. Это больше, чем в Москве (3 475 рублей) и Санкт-Петербурге (2 806 рублей).



Как позднее объяснил руководитель исполкома города Фарид Салахов, все челнинцы получают единый платежный документ. По его словам, есть города, где приходит до шести платежных поручений в одну квартиру. А в Челнах в едином платежном документе есть начисления и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги, и средства, перечисляемые в фонд капитального ремонта.



Диана Жиленкова