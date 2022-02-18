В Челнах бездомным предлагают помогать в уборке снега за вознаграждение

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах жители дома 17/01 жалуются на поселившихся в мусорном отсеке бомжей. По их словам, один из дворников предложил бездомным помогать в уборке снега за вознаграждение.

— Они громко обсуждают, что готовить, во сколько сборы. В коморке всегда горит свет, доносятся крики. Страшно нырнуть в подъезд. Но больше всего боимся за своих детей. Что у этих людей на уме? Неизвестно, — делятся местные жители в социальных сетях.

Фото: Дмитрий Резнов

В то же время некоторые жильцы не выражают беспокойство, поскольку бездомные действительно помогают дворникам. А тем, кто на них жалуется, советуют самим выйти на улицу и очистить тротуар от снега, передают «Челнинские известия».



В этом месяце сообщалось, что в городе управляющие компании были оштрафованы на 850 тысяч рублей за неубранный снег. Всего с начала года жилищная инспекция составила 20 административных протоколов на управляющие компании и ТСЖ за неуборку снега.

Диана Жиленкова