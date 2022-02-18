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Цех по выпуску салфеток и одноразовой посуды Евгении Даутовой продали за 31,5 миллиона рублей

12:52, 18.02.2022
Цех по выпуску салфеток и одноразовой посуды Евгении Даутовой продали за 31,5 миллиона рублей
Фото: instagram.com/bulgaree_green

Группа компаний «Волга-Автоматика» купила бывший цех по выпуску салфеток и одноразовой посуды, выставленный на торги после банкротства ООО «Булгари Грин», сообщили в ГК. Бенефициаром производителя являлась экс-глава правления банка «Спурт» Евгения Даутова

По данным Федресурса, стоимость составила 31,5 миллиона рублей.

В список имущества входит

  • двухэтажное здание площадью 916,3 кв. м, расположенное в Казани по адресу ул. Беломорская, д. 69а.
  • одноэтажный пристрой склада готовой продукции площадью 804,9 кв. м;
  • земельный участок площадью 5034 кв. м на Беломорской.

«Волга-Автоматика» производит запорно-регулирующую арматуру, монтажные комплекты, стальные фланцы и другие соединительные детали трубопроводов,
взрывозащищенные кабельные вводы, шкафы АСУТП и т.д.

Как рассказали «Реальному времени» в ГК, оборудование для выпуска салфеток с купленного завода уже перепродали.

— Летом 2022 года планируется ремонт и реконструкция бывшего цеха ООО «Булгари Грин». Затем там разместят механо-сборочный цех и другие службы группы компаний, — отметили там.

Напомним, что летом прошлого года с торгов ушел товарный знак производителя салфеток и одноразовой посуды Bulgaree Green, принадлежащий ООО «Булгари Грин». Марку за 21 тысячу рублей купила предпринимательница из Самарской области Евгения Шульгина.

БизнесПромышленность Татарстан

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