Цех по выпуску салфеток и одноразовой посуды Евгении Даутовой продали за 31,5 миллиона рублей

Группа компаний «Волга-Автоматика» купила бывший цех по выпуску салфеток и одноразовой посуды, выставленный на торги после банкротства ООО «Булгари Грин», сообщили в ГК. Бенефициаром производителя являлась экс-глава правления банка «Спурт» Евгения Даутова

По данным Федресурса, стоимость составила 31,5 миллиона рублей.

В список имущества входит

двухэтажное здание площадью 916,3 кв. м, расположенное в Казани по адресу ул. Беломорская, д. 69а.

одноэтажный пристрой склада готовой продукции площадью 804,9 кв. м;

земельный участок площадью 5034 кв. м на Беломорской.

«Волга-Автоматика» производит запорно-регулирующую арматуру, монтажные комплекты, стальные фланцы и другие соединительные детали трубопроводов,

взрывозащищенные кабельные вводы, шкафы АСУТП и т.д.

Как рассказали «Реальному времени» в ГК, оборудование для выпуска салфеток с купленного завода уже перепродали.

— Летом 2022 года планируется ремонт и реконструкция бывшего цеха ООО «Булгари Грин». Затем там разместят механо-сборочный цех и другие службы группы компаний, — отметили там.

Напомним, что летом прошлого года с торгов ушел товарный знак производителя салфеток и одноразовой посуды Bulgaree Green, принадлежащий ООО «Булгари Грин». Марку за 21 тысячу рублей купила предпринимательница из Самарской области Евгения Шульгина.