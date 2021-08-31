Известный бренд салфеток Bulgaree Green Евгении Даутовой купили за 21 тысячу рублей

Покупателем выступила предпринимательница из Самарской области

Как стало известно «Реальному времени», с торгов ушел товарный знак производителя салфеток и одноразовой посуды Bulgaree Green, принадлежащий ООО «Булгари Грин». Марку за 21 тысячу рублей купила предпринимательница из Самарской области Евгения Шульгина.

О самой бизнесвумен, кроме ее места проживания, ничего неизвестно. Связаться с ней «Реальному времени» не удалось.

Товарный знак в рамках дела о банкротстве «Булгари Грин» впервые выставили на продажу в феврале этого года за 18,3 тысячи рублей. Однако продать его сразу не удалось, и начальная цена снизилась до 16,5 тысячи рублей. Вместе со знаком конкурсный управляющий пытался реализовать несколько десятков тысяч упаковок салфеток и картонных тарелок — изделия пока не нашли своего покупателя. Их стоимость составляет чуть больше 2 миллионов рублей.

Товарный знак в рамках дела о банкротстве «Булгари Грин» впервые выставили на продажу в феврале этого года за 18,3 тысячи рублей. Однако продать его сразу не удалось, и начальная цена снизилась до 16,5 тысячи рублей. Фото: instagram.com/bulgaree_green

Параллельно на других торгах продается целый имущественный комплекс, где и производили салфетки. В лот входят:

оборудование для фальцовки салфеток TV 503 2011 года выпуска;

автоматическая трансферная линия к оборудованию для фальцовки салфеток TV 503 2012 года выпуска;

цех по выпуску столовых бумажных салфеток — он представляет собой двухэтажное здание площадью 916,3 кв. м, расположенное в Казани по адресу ул. Беломорская, д. 69а.

одноэтажный пристрой склада готовой продукции к существующему цеху с АБК, площадь которого составляет 804,9 кв. м;

земельный участок площадью 5034 кв. м на Беломорской.

Все это изначально, еще в январе, хотели продать за 46,7 миллиона, однако не вышло. Последний раз цеха и оборудование, находящиеся в залоге у банкротящегося банка, выставили на торги в конце августа уже за 37 миллионов.

Бенефициар компании — Евгения Даутова

ООО «Булгари Грин» прежде всего связано с именем Евгении Даутовой — экс-главы правления банка «Спурт». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», именно она является бенефициаром производителя салфеток ООО «Капиталинжиниринг». Сейчас все вышеупомянутые компании признаны банкротами, как и сама Даутова.

ООО «Булгари Грин» прежде всего связано с именем Евгении Даутовой. Фото: Максим Платонов

В июне 2019 года Вахитовский райсуд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом 2,9 млрд рублей. Приговор вступил в силу в ноябре 2019-го, а в апреле суд постановил освободить осужденную досрочно. Однако это решение суда пока не вступило в силу, так как его обжаловал представитель потерпевшего по уголовному делу Агентства по страхованию вкладов. И 26 июня 2020-го экс-глава правления банка «Спурт» и экс-председатель совета директоров КЗСК была освобождена условно-досрочно накануне своего 63-го дня рождения.

После заключения все имущество Даутовой, в том числе акции ООО «Капиталинжиниринг», были арестованы. Представитель компании попросил арест снять.

— [Банкротная] процедура идет уже несколько лет, фактически там уже делать нечего, но это препятствие мешает все закончить, — сообщил представитель «Капиталинжиниринга». В итоге арест с доли Даутовой был снят.

Название в честь Волжской Булгарии

Банкротство «Булгари Грин» в сентябре 2019-го инициировал «Спурт» — сумма требований в иске составила 65,6 млн рублей. Наблюдение в компании ввели в ноябре, банкротом ее признали в июне 2020-го. Последние финансовые показатели производителя салфеток были зарегистрированы в 2019-м, когда выручка от продаж составила 12,5 миллиона рублей. Прибыли в тот год не было, а убыток зафиксирован в размере 4,8 миллиона.

Помимо салфеток, компания производила скатерти и одноразовую посуду из картона. Фото: instagram.com/bulgaree_green

Последние сообщения на сайте, в соцсетях «Булгари Грин» датированы июнем 2018 года. Помимо салфеток, компания производила скатерти и одноразовую посуду из картона. Само название же «Булгари Грин» отсылает к тому, что производство размещено на территории Волжской Булгарии.

Куда более интересен список партнеров компании — среди них сеть дорогих супермаркетов «Азбука вкуса», действующая в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, компания по производству одноразовой посуды «Мистерия», магазины «Посуда Центр», компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». В этом списке фигурируют также торговые сети «Бахетле», «Верный», «Метро» и Selgros Cash&Carry.

Дарья Пинегина