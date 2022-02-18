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В Лаишевском районе Татарстана прокуратура заставила коммунальщиков очистить снег с улиц и крыш

12:43, 18.02.2022
В Лаишевском районе Татарстана прокуратура заставила коммунальщиков очистить снег с улиц и крыш
Фото: прокуратура РТ

В Лаишево районная прокуратура после проверки вынудила коммунальные службы убрать снег с улиц и крыш муниципальных учреждений города. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки снега на территории Лаишево. Также не были убраны снежные навесы и наледь на крышах детской школы искусств, Совета Лаишевского района, местного Дома культуры, муниципальных образовательных учреждений и других зданий.

В адрес руководителей исполкома Лаишевского района и города были внесены представления об устранении нарушений. После вмешательства ведомства их устранили.

realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля в Казани прокуратура Советского района города потребовала очистить крыши школ и детсада от снега и наледи. Они были обнаружены на кровле здания МАДОУ «Детский сад №399 комбинированного вида» на улице Минской и еще трех общеобразовательных учреждений.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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