В Лаишевском районе Татарстана прокуратура заставила коммунальщиков очистить снег с улиц и крыш

Фото: прокуратура РТ

В Лаишево районная прокуратура после проверки вынудила коммунальные службы убрать снег с улиц и крыш муниципальных учреждений города. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки снега на территории Лаишево. Также не были убраны снежные навесы и наледь на крышах детской школы искусств, Совета Лаишевского района, местного Дома культуры, муниципальных образовательных учреждений и других зданий.

В адрес руководителей исполкома Лаишевского района и города были внесены представления об устранении нарушений. После вмешательства ведомства их устранили.

realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля в Казани прокуратура Советского района города потребовала очистить крыши школ и детсада от снега и наледи. Они были обнаружены на кровле здания МАДОУ «Детский сад №399 комбинированного вида» на улице Минской и еще трех общеобразовательных учреждений.



Дарья Акимова