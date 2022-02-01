Прокуратура Казани потребовала очистить крыши школ и детсада от снега и наледи

Прокуратура Советского района Казани проверила исполнения законодательства в части предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от снежных и ледовых сходов с крыш. В результате проверки надзорное ведомство объявило руководителям детского сада и трех школ предостережения, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Много снега и наледи оказалось на кровле здания МАДОУ «Детский сад №399 комбинированного вида» на улице Минской. Аналогичные нарушения выявили еще в трех общеобразовательных учреждениях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Должностных лиц предупредили об административной или уголовной ответственности в случае чрезвычайных ситуаций.

На прошлой неделе в Нижнекамске прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в части содержания общедомового имущества зимой. Выяснилось, что на крышах 36 многоквартирных домов в городе и поселке Красный Ключ снежные навесы и наледь не убрали.



Татьяна Леухина