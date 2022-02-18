В Казани 23 февраля муниципальные парковки будут бесплатными

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, все муниципальные парковки города будут работать бесплатно. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

С 10 января 2022 года городские парковки работают по новому графику. Плата за их использование взимается в будни с 8 часов утра до 19 часов вечера. По субботам, воскресеньям и праздникам они работают без взимания платы. Также первые 15 минут стоянка на парковке является бесплатной.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе стало известно, что в Казани на муниципальных парковках количество мест сократится с 6 752 до 6 686. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома города Рустемом Гафаровым.

Дарья Акимова