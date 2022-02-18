В России зарегистрировали 180 071 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России подтвердили 180 071 заражение коронавирусом. Госпитализированы 18 632 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 020 573 жителей страны.

Всего выздоровело 12 026 844 человека, в том числе 198 369 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 784 заболевших. За все время от инфекции скончались 343 957 россиян.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 699 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 271,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова