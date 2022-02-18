В России зарегистрировали 180 071 новый случай заболевания COVID-19
За последние сутки в России подтвердили 180 071 заражение коронавирусом. Госпитализированы 18 632 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 020 573 жителей страны.
Всего выздоровело 12 026 844 человека, в том числе 198 369 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 784 заболевших. За все время от инфекции скончались 343 957 россиян.
За сутки проведено 699 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 271,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
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