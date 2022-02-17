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В Авиастроительном районе Казани пройдет капитальный ремонт трех домов

11:13, 17.02.2022
В Авиастроительном районе Казани пройдет капитальный ремонт трех домов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Авиастроительном районе Казани в 2022 году капитально отремонтируют три дома по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Капремонт пройдет в домах №2 по улице Желябова, №12 по улице Молодежной и №4 по улице Пржевальского.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов в январе сообщал, в Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году планируется отремонтировать 769 жилых объектов общей площадью 4,7 млн квадратных метров. Объем финансирования программы составит 6,4 млрд рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан

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