Гинцбург анонсировал проведение исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время должно быть получено разрешение на проведение клинических исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, разработчиком которого выступает Центр им. Гамалеи. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

По словам специалиста, препарат будет демонстрировать эффект в том числе и против штамма «омикрон», передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Гинцбург анонсировал разработку препарата еще в декабре 2020 года. Он сообщил, что это будет аналог препарата от COVID-19, которым лечился тогдашний президент США Дональд Трамп. Директор центра пояснил, что моноклональные антитела — это фактически те антитела, которые защищают от вируса и находятся в плазме переболевших.

Диана Жиленкова