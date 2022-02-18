Три врача пополнили штат седьмой челнинской поликлиники

В городскую поликлинику №7 в январе 2022 года трудоустроились три молодых врача, двое из которых приехали из других регионов России, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.



За год всего привлекли 19 специалистов, 15 из которых — молодые, 10 получили грант правительства РТ на улучшение жилищных условий, рассказал главный врач поликлиники Александр Попов.

В больницы Челнов по грантовой программе в 2021 году привлекли 55 врачей. Размер гранта для врачей в Татарстане составляет 800 тысяч рублей. Помимо этого, есть муниципальная разовая выплата — в декабре исполком Набережных Челнов удвоил эту сумму, и теперь она составляет 200 тысяч рублей. Грантовые средства выделяются для того, чтобы врачи смогли купить квартиру или погасить соципотеку. С 2014 года с их помощью в Челны переехали 348 врачей.

Фото: realnoevremya.ru

Постановление о выплатах врачам подписал в декабре руководитель исполкома Фарид Салахов. Врачи, которые приезжают на работу в Набережные Челны, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко