В больницы Челнов по грантовой программе в 2021 году привлекли 55 врачей

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Размер гранта для врачей в Татарстане составляет 800 тысяч рублей. Помимо этого, есть муниципальная разовая выплата — в декабре исполком Набережных Челнов удвоил эту сумму, и теперь она составляет 200 тысяч рублей, сообщают новости телеканала «ТНВ».



Грантовые средства выделяются для того, чтобы врачи смогли купить квартиру или погасить соципотеку. С 2014 года с их помощью в Челны переехали 348 врачей.

«В 2021 году по программе правительства РТ в Челны привлекли 55 врачей-специалистов. Также ожидают решения комиссии Министерства здравоохранения 15 врачей. Мы надеемся, что будет принято положительное решение», — рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения Исполкома Набережных Челнов Айгуль Бурганова.



Постановление о выплатах врачам подписал в декабре руководитель исполкома Фарид Салахов. Врачи, которые приезжают на работу в Набережные Челны, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко