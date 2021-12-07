Приезжающие на работу в Челны врачи могут получить выплату в размере 200 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Врачи, которые приезжают на работу в Набережные Челны, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Такое постановление подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Ранее размер выплаты составлял 100 тысяч рублей. Средства выделяются из бюджета города на покупку жилья. Помимо прочего, в Татарстане медики могут стать обладателями гранта на покупку жилья в размере 800 тысяч рублей из бюджета республики, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце вице-премьер России Татьяна Голикова поручила изучить дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по их поддержке в регионах страны. Анализ необходимо произвести до 15 декабря.



Диана Жиленкова