Приезжающие на работу в Челны врачи могут получить выплату в размере 200 тысяч рублей
Врачи, которые приезжают на работу в Набережные Челны, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Такое постановление подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.
Ранее размер выплаты составлял 100 тысяч рублей. Средства выделяются из бюджета города на покупку жилья. Помимо прочего, в Татарстане медики могут стать обладателями гранта на покупку жилья в размере 800 тысяч рублей из бюджета республики, передают «Челнинские известия».
В прошлом месяце вице-премьер России Татьяна Голикова поручила изучить дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по их поддержке в регионах страны. Анализ необходимо произвести до 15 декабря.
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