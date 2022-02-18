Выселенной приставами за долги челнинской семье предложили помощь

Фото: УФССП РФ по РТ

В Набережных Челнах из дома 21/06 микрорайона Замелекесье накануне выселили за долги семью с двумя детьми. Сейчас семью приютили соседи.

Приставы продолжают работу — на исполнении производства о взыскании штрафов ГИБДД и более 100 тысяч рублей долга за коммунальные платежи.



Пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова сообщила, что глава семьи имеет в собственности часть жилого помещения и земельный участок в Актанышском районе.

Исполком направил семье пояснения, связанные с порядком постановки на учет, пригласили на устную консультацию по этому вопросу, но семья отказалась. Заявления и документов для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилье в исполком не поступало, сообщают «Челнинские известия».

У семьи накопился долг, и квартиру выставили на торги. Ее новый законный владелец год не мог заехать в жилье, поскольку прошлые владельцы не хотели его покидать. Владелец пытался решить проблему мирным путем в течение года, но это ни к чему не привело, и он подал иск в суд. Суд встал на сторону истца, и в сентябре прошлого года на исполнение поступил исполнительный лист о выселении.

16 февраля группа людей мешала приставам исполнить решение суда. Пристав-исполнитель получила травму руки, второму сотруднику службы судебных приставов в целях самозащиты пришлось использовать электрошокер. В отношении лиц, препятствовавших исполнению решения суда и совершивших противоправные действия, составили протоколы об административном правонарушении.

Маргарита Головатенко