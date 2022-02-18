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В Чистополе обнаружили снежную свалку площадью 300 «квадратов»

04:25, 18.02.2022
В Чистополе обнаружили снежную свалку площадью 300 «квадратов»
Фото: Минэкологии РТ

В Чистополе инспекторы Волжско-Камского ТУ Минэкологии Татарстана обнаружили незаконное складирование снега на территории АЗС №166 ОАО «Чистопольнефтепродукт».

Площадь загрязненного участка составила 300 кв. м, объем — 150 куб. м. В отношении должностного лица составили административный протокол по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ.

Материал передали в административную комиссию Чистопольского района, сообщили в Минэкологии.

Фото: Минэкологии РТ

Жители казанского поселка Сухая Река пожаловались на группу соседей, заваливающих их снегом. Для очистки дороги в поселке наняли трактор, а убранный снег свалили на участки других сельчан. В Минэкологии сообщили, что от жителей заявка поступила, и инспекторским составом министерства будут приняты все необходимые меры.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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