В Чистополе обнаружили снежную свалку площадью 300 «квадратов»
В Чистополе инспекторы Волжско-Камского ТУ Минэкологии Татарстана обнаружили незаконное складирование снега на территории АЗС №166 ОАО «Чистопольнефтепродукт».
Площадь загрязненного участка составила 300 кв. м, объем — 150 куб. м. В отношении должностного лица составили административный протокол по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ.
Материал передали в административную комиссию Чистопольского района, сообщили в Минэкологии.
Жители казанского поселка Сухая Река пожаловались на группу соседей, заваливающих их снегом. Для очистки дороги в поселке наняли трактор, а убранный снег свалили на участки других сельчан. В Минэкологии сообщили, что от жителей заявка поступила, и инспекторским составом министерства будут приняты все необходимые меры.
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