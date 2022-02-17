В Татарстане за неделю выросли цены на говядину, масло, молоко и сахар

В Татарстане за неделю с 4 по 11 февраля зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания, об этом сообщает Татарстанстат.



Подорожало сливочное и подсолнечное масло — на 0,04% и 0,05% соответственно. Говядина подорожала на 0,32%, белокочанная капуста — на 0,42%, помидоры — на 1,07%, огурцы на 1,62%.

За неделю выросли цены на бананы (0,15%), шлифованный рис (0,68%), молоко (1,22%), сахар (1,49%).

Фото: Татарстанстат

Минсельхоз предупредил о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара. Цены на овощи будут расти в цене до нового сезона — то есть до уборки урожая.

Росстат накануне раскрыл, как изменились средние цены на продукты «борщевого набора» за 5 лет — с января 2017 года по январь 2022-го. В 2017-м капуст стоила 18,46 рубля за кг, тогда как в этом году ее средняя цена составила 59,96 рубля за кг. Картофель подорожал с 20,08 рубля до 48,24 рубля, свекла — с 22,52 до 45,22 рубля. Средняя цена моркови выросла с 26,98 до 48,37 рубля, лука — с 22,43 до 31,4 рубля. За 2021 год капуста подорожала в 2,4 раза, картофель на 56,91%, свекла на 43,87%, морковь — на 32,58%, лук — на 16,06%.

Маргарита Головатенко