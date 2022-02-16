Росстат раскрыл, как изменились цены на продукты «борщевого набора» за 5 лет

Росстат раскрыл, как изменились средние цены на продукты «борщевого набора» за пять лет — с января 2017 года по январь 2022-го.



В 2017-ом капуст стоила 18,46 рублей за кг, тогда как в этом году ее средняя цена составила 59,96 рублей за кг. Картофель подорожал с 20,08 рублей до 48,24 рублей, свекла — с 22,52 до 45,22 рублей. Средняя цена моркови выросла с 26,98 до 48,37 рублей, лука — с 22,43 до 31,4 рублей.

За 2021 год капуста подорожала в 2,4 раза, картофель на 56,91%, свекла на 43,87%, морковь — на 32,58%, лук — на 16,06%, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в конце ноября 2021- года выросли цены на большую часть продуктов так называемого борщевого набора. Подорожали свежая белокочанная капуста, репчатый лук и картофель.

Маргарита Головатенко