Госдума не поддержала законопроект Госсовета Татарстана об удалении данных о самодельном оружии в Сети

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате отклонить в первом чтении законопроект Госсовета Татарстана, которым предлагается обязать социальные сети выявлять и удалять информацию о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагали дополнить перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей. При выявлении такой информации владелец обязан незамедлительно ограничить доступ к ней.

Фото: duma.gov.ru

Также Госсовет РТ предложил ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, распространяющих «публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан».

Зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объяснил, что предлагаемые законопроектом инициативы уже существуют в законодательстве.

На прошлой неделе правительство не поддержало законопроект татарстанского парламента о внесудебной блокировке сайтов за оправдание преступников или совершенных ими преступлений. Там заявили, что дополнение перечня оснований для внесудебной блокировки интернет-ресурсов потребует определения соответствующего уполномоченного органа, разработки оценки критериев оценки информации. Госсовет Татарстана выступал с данной инициативой после трагедии в гимназии №175, произошедшей 11 мая 2021 года. «Реальное время» подробно рассказывало о предложениях татарстанских депутатов.



Татьяна Леухина