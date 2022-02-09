Правительство не поддержало инициативу Госсовета РТ о внесудебной блокировке сайтов за оправдание преступников

Правительство не поддержало законопроект о внесудебной блокировке сайтов за оправдание преступников или совершенных ими преступлений. Отрицательный отзыв правительства появился в думской электронной базе.

С такой инициативой выступал Госсовет Татарстана после майской трагедии в казанской гимназии № 175. Авторы проекта предлагали распространить действие досудебного порядка ограничения доступа на интернет-ресурсы, публично оправдывающие противоправные действия, направленные против жизни, здоровья, свободы граждан.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В правительстве заявили, что дополнение перечня оснований для внесудебной блокировки интернет-ресурсов потребует определения соответствующего уполномоченного органа, разработки оценки критериев оценки информации.



В конце мая, после трагедии в казанской гимназии №175, которая унесла жизни девяти человек, Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. «Реальное время» подробно рассказывало об инициативах татарстанских депутатов.



В сентябре Государственный совет Татарстана внес в Государственную думу законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. Виновным предлагали назначить уголовное наказание.



Татьяна Леухина