В Татарстане депутата совета сельского поселения заподозрили в мошенничестве с грантом от Минсельхозпрода

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 46-летней женщины, депутата Совета Чистопольского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году женщина, будучи главой крестьянского фермерского хозяйства, получила грант от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в размере 2,9 млн рублей на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение годового объема производства не менее 9 тонн мяса и поддержание численности поголовья на протяжении 5 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свои обязательства она не выполнила, деньги были потрачены на другие цели. Для создания видимости освоения средств она заключила фиктивную сделку по купле-продаже лошадей с супругом — главой другого КФХ. Позже она предоставила в ведомство несоответствующие действительности документы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце января депутата Совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района Татарстана Артура Назарова и других неустановленных лиц заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей. С июня 2021 года он вместе с другими людьми выкладывал в различных группах в интернете информацию о якобы хорошей возможности эффективно вложить деньги.



Татьяна Леухина