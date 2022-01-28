В Татарстане депутата Совета сельского поселения заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей

30-летнего депутата Совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района Татарстана Артура Назарова и других неустановленных лиц заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, с июня 2021 года подозреваемый вместе с другими лицами размещал в различных группах в интернете информацию о якобы хорошей возможности эффективно вложить деньги. Для этого было нужно перевести средства на их банковские счета. В дальнейшем деньги были похищены. Потерпевшими в настоящий момент признали более 20 человек.

Мужчина не признал причастность к преступлению. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения. Выясняются все обстоятельства произошедшего, выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Пострадавшим от действий злоумышленников гражданам следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru

В России отмечается рост фишинговых сайтов, на которых размещаются объявления о покупке билетов на концерты и спектакли. Однако вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Объявления о якобы продаже билетов злоумышленники рассылают в социальных сетях и мессенджерах, по электронной почте или на сайтах знакомств. С банковской карты покупателя списывают от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10—15 секунд до полного обнуления баланса.

Маргарита Головатенко