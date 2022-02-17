Сомнительные сделки нанесли АСКО ущерб в 135,7 млн рублей

Сомнительные сделки нанесли СГ «АСКО» из Набережных Челнов ущерб в 135,7 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В ответе на запрос нашего издания говорится, что в период до отзыва лицензии у упомянутой страховой группы «были выведены денежные средства путем заключения взаимосвязанных сделок (фиктивных либо с предпочтением) по оформлению страховых случаев и выплаты страхового возмещения по ним».

Как ранее рассказывало «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана объединил в одно производство около 30 исков АСВ к сельхозпроизводителям республики. «Конкурсник» АСКО оспаривает договоры, которые, по его мнению, не имели для застрахованных экономического смысла. КФХ и агрофирмы брали заем под 20—25% годовых в кооперативе «Созидание». Этими суммами на следующий день оплачивали первую часть страховой премии. Компания, получив деньги, под видом страхового возмещения перечисляла хозяйствам страховку, а они снова переводили ее в адрес кооператива — в счет погашения договоров займа.

То есть страховка использовалась совсем не для покрытия убытков от гибели урожая. Агентство полагает, что в действительности это был вывод средств в преддверии банкротства страховщика. Впрочем, суды первой и апелляционной инстанций этих выводов не разделили. Но окружной суд заключил, что доводы госкорпорации должны быть проверены.

В результате удовлетворения кассационных жалоб, поданных Агентством, 26 обособленных споров о признании недействительными сделок между СГ «АСКО» и сельхозтоваропроизводителями были направлены Арбитражным судом Поволжского округа на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В пресс-службе АСВ отмечают, что эти заявления были поданы в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов АСКО. Обособленные споры были объединены в одно производство также по ходатайству Агентства, и последнее «продолжит предпринимать все необходимые действия, направленные на пополнение конкурсной массы».

СГ «АСКО» проработала на рынке 28 лет. Среди ее клиентов было много корпоративных структур, юрлиц и более 700 тыс. «физиков». Лицензия позволяла оказывать 18 видов услуг страхования. У компании были открыты офисы в крупных городах Татарстана и России. Незадолго до банкротства татарстанских акционеров АСКО сменили ООО «УК «Сити Ассет Менеджмент» и Наталья Комарова из Москвы.

ЦБ ввел в базировавшейся в Набережных Челнах страховой группе временную администрацию в конце декабря 2017 года, а уже в январе 2018 года приостановил ей лицензию. Причиной стало невыполнение предписаний. В итоге она была отозвана. В марте арбитраж Татарстана признал компанию банкротом. В мае того же года ЦБ заявил о том, что временная администрация АСКО выявила вывод активов группы на сумму, близкую к 1 млрд рублей.

Любовь Шебалова