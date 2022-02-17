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Из Казани запустят прямые авиарейсы в Геленджик и Симферополь

12:59, 17.02.2022
Из Казани запустят прямые авиарейсы в Геленджик и Симферополь
Фото: Максим Платонов (архив)

Компания Red Wings запустит прямое авиасообщение из Казани в Анапу, Геленджик и Симферополь. Об этом сообщается на сайте казанского аэропорта.

Рейсы из столицы Татарстана будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 31 мая по вторникам и субботам; в Геленджик с 29 мая по средам и воскресеньям; в Симферополь с 31 мая по вторникам и пятницам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Симферополь — на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Этой весной новый лоукостер Citrus планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана. Полеты планируется начать в июле.

В январе стало известно, что авиакомпания Red Wings откроет весной полетную программу из екатеринбургского аэропорта по трем новым направлениям, в которые включены Нижнекамск, Горно-Алтайск и Мурманск.

    Татьяна Леухина
    ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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