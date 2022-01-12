Авиакомпания Red Wings весной откроет рейсы из Екатеринбурга в Нижнекамск, Горно-Алтайск и Мурманск

Весной авиакомпания Red Wings откроет полетную программу из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге по трем новым направлениям, в которые включены Нижнекамск, Горно-Алтайск и Мурманск, сообщила пресс-служба перевозчика.



Полеты в Горно-Алтайск начнутся с 28 апреля, в Нижнекамск — с 28 марта, а в Мурманск — с 3 марта. В этом зимнем сезоне авиакомпания выполняет полеты из Екатеринбурга в 19 городов — Абакан, Барнаул, Белгород, Воронеж, Ижевск, Казань, Кемерово, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Самару, Саратов, Сургут, Томск, Ульяновск и Уфу.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2021 года авиакомпании России перевезли порядка 112 млн пассажиров. Этот показатель сопоставим с показателями допандемийного 2019 года, когда компании перевезли 128 млн человек.

Маргарита Головатенко