Новый лоукостер Citrus начнет продавать билеты из Казани уже весной 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана. Об этом сообщил гендиректор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов на заседании итоговой коллегии регионального Миндортранса.

Сейчас администрация аэропорта согласовывает с авиакомпанией маршрутные сети. Полеты планируется начать в июле. Также Романцов рассказал, что к началу лета на прежние маршруты планируется вернуться ряд зарубежных перевозчиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробности заседания итоговой коллегии Миндортранса РТ — в материале «Реального времени».

Весной возле аэропорта «Казань» откроется новый отель. Ему присвоили категорию четыре звезды. Всего в нем 240 номеров разных категорий.



Татьяна Леухина