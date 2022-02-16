Зеленский утвердил стратегию госбезопасности, в которой действия России определены как угрозы

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию государственной безопасности страны, в которой действия России расцениваются как угроза, сообщает RT.



В части документа, касающейся безопасной среды и угрозы государственной безопасности, сказано, что Россия «для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну».

Указано, что Россия «систематически использует политические, экономические, информационно-психологических и другие средства, кибератаки».

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В декабре Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины, в которой информационная политика РФ определялась как «угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам».

Маргарита Головатенко