В Челнах установили новые комплексы фиксации нарушений ПДД

В Набережных Челнах установили на восьми перекрестках новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

На каждом перекрестке установили от 3 до 5 видеокамер. Они будут следить за водителями на пересечении проспектов: Дружбы народов — Московский, Автозаводский — Сююмбике, Мира — Дружбы народов, Хасана Туфана — Сююмбике, Вахитова — Сююмбике.

Видеокамеры в автоматическом режиме работают на стоп-линию, фиксацию скоростного режима, левого поворота. Извещения о нарушении ПДД приходят владельцу автомобиля по зарегистрированному адресу, а также на «Госуслугах», сообщается на сайте мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле 2021 года в Татарстане заработали две камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира: первая — на трассе М-7, на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. В дальнейшем их станет больше.

В декабре на заседании Кабинета министров РТ и коллегии МВД по РТ сообщали, что в тестовом режиме в республике работает система выявления транспортных средств, не прошедших техосмотр. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина