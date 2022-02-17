На туристической улице Казани обнаружена площадка, с которой долгое время не вывозится мусор

В центре Казани, на улице Петербургской, за домом №21, уже долгое время расположена контейнерная площадка, с которой не вывозится мусор. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, эта помойка уже несколько лет портит вид улицы и воздух на ней. В конце августа 2021 года на портале «Народный контроль» было размещено сообщение с просьбой вывезти строительный мусор, размещенный на площадке. Тогда отходы были вывезены в конце сентября того года. Однако в настоящее время здесь снова скопился мусор.

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Дарья Акимова